Мэр приглашает воронежцев принять участие в опросе Общественной палаты

Мэр Сергей Петрин принял участие в опросе, который проводит Общественная палата Воронежской области, и приглашает пройти его всех, кто это еще не сделал.
Воронежцам предлагают поучаствовать в независимом мониторинге качества жизни в регионе. Онлайн-анкета состоит из вопросов о качестве медицины, образования, общественного транспорта, дорог и др. Результаты опроса и выводы экспертов Общественной палаты представят губернатору Александру Гусеву.
Ранее Общественная палата уже проводила большие тематические мониторинги по состоянию детских лагерей и питанию в школах. Исследования легли в основу позитивных изменений.
«Сам часто встречаюсь с Общественной палатой как области, так и города и стараюсь поддерживать такие важные инициативы. Опрос занимает немного времени, но дает нам возможность получить обратную связь от воронежцев. С удовольствием изучу результаты мониторинга — они очень помогут в планировании мероприятий администрации», — написал Сергей Петрин в своем канале в мессенджере МАКС.
Мэр добавил, что многие инициативы и дела, влияющие на жизнь Воронежа, делаются с большой любовью к городу:
«Уверен, что на будущие субботники и средники выйдет много неравнодушных воронежцев. Поэтому хочу напомнить, что фото и тексты про уборку на своих страничках можно отметить тегом #люблюВоронеж. С самыми активными планирую встретиться лично».
Напомним, в Воронеже продолжается ежегодный месячник по благоустройству. Он стартовал 1 апреля и продлится до конца месяца. В этот период в городе проводится уборка парков и скверов, придомовых территорий, очистка улично-дорожной сети, ликвидация незаконных свалок, озеленение и другие работы.