Полиция Красноярска напомнила, как защитить велосипед от краж летом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске с наступлением теплого сезона традиционно растет число краж велосипедов.

В полиции призвали горожан соблюдать меры безопасности и внимательнее относиться к сохранности имущества.

Как отметили в МУ МВД России «Красноярское», большинство краж происходит из-за беспечности владельцев. Велосипеды оставляют без присмотра или фиксируют ненадежно, чем пользуются злоумышленники.

Горожанам рекомендуют использовать прочные замки — предпочтительно U-образные или цепные, а также закреплять велосипед за раму к стационарным объектам в людных и освещенных местах. Дополнительно советуют снимать съемные аксессуары, фиксировать серийный номер и по возможности наносить маркировку на раму.

В полиции также советуют фотографировать велосипед и обращать внимание на подозрительных людей рядом с парковками.

В случае кражи необходимо незамедлительно обратиться в полицию.