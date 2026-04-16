Полиция Красноярска напомнила, как защитить велосипед от краж летом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске с наступлением теплого сезона традиционно растет число краж велосипедов.
В полиции призвали горожан соблюдать меры безопасности и внимательнее относиться к сохранности имущества.
Как отметили в МУ МВД России «Красноярское», большинство краж происходит из-за беспечности владельцев. Велосипеды оставляют без присмотра или фиксируют ненадежно, чем пользуются злоумышленники.
Горожанам рекомендуют использовать прочные замки — предпочтительно U-образные или цепные, а также закреплять велосипед за раму к стационарным объектам в людных и освещенных местах. Дополнительно советуют снимать съемные аксессуары, фиксировать серийный номер и по возможности наносить маркировку на раму.
В полиции также советуют фотографировать велосипед и обращать внимание на подозрительных людей рядом с парковками.
В случае кражи необходимо незамедлительно обратиться в полицию.