В Хабаровском крае губернатор проверил ремонт детсада в Чегдомыне

В посёлке Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края продолжается капитальный ремонт детского сада № 7 «Родничок». Ход работ на объекте проверил губернатор региона Дмитрий Демешин, — сообщает пресс-служба правительства края.
Ремонт в дошкольном учреждении ведётся с конца февраля 2026 года в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». На проведение работ направлено более 129 млн рублей из средств консолидированного бюджета.
Обновление детского сада проходит поэтапно и не является первым. В предыдущие годы в учреждении уже проводились работы по модернизации: частично заменяли окна, обновляли ограждение территории и асфальтовое покрытие в рамках программ благоустройства сельских территорий.
Сейчас в здании ведётся капитальный ремонт внутренних помещений. По состоянию на начало апреля демонтажные работы на втором этаже полностью завершены, на первом — выполнены примерно наполовину. Параллельно ведётся подготовка к ремонту кровли и поставка оборудования для пищеблока и хозяйственных помещений.
Во время визита губернатор осмотрел обновляемые помещения детского сада, включая пищеблок, прачечную и групповые комнаты. Отдельное внимание уделено оснащению учреждения современным оборудованием и условиям для воспитанников, в том числе раннего возраста.
Всего в детском саду работают пять групп общеразвивающей направленности, которые посещают 98 детей.
Завершить капитальный ремонт планируется до 1 августа 2026 года. Глава региона подчеркнул необходимость строгого соблюдения сроков и качества работ, чтобы объект был своевременно готов к приёму детей.