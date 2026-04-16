В Запорожской области ФСБ задержала мужчину, передававшего Киеву сведения о российских военных

ФСБ задержала жителя Запорожской области, передававшего украинским спецслужбам данные о передвижении российской техники и местах дислокации войск. Фигурант отправлен в СИЗО.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли противоправную деятельность жителя Запорожской области, подозреваемого в государственной измене. Мужчину обвиняют в передаче данных о российских войсках украинским спецслужбам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, 53-летний житель Токмакского района собирал сведения о местах дислокации и передвижении подразделений ВС РФ, а затем передавал их представителям украинских спецслужб. Информация использовалась противником для планирования ракетно-бомбовых ударов по территории России.

Следственный отдел УФСБ России по Запорожской области возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье «Государственная измена». По решению суда фигурант заключен под стражу, следственные действия продолжаются.