Красноярцам разъяснили правила оплаты за утерю гардеробного номера

В Роспотребнадзоре Красноярского края ответили на вопрос: законен ли штраф за потерянный гардеробный номерок.
На горячую линию ведомства обратился посетитель театра. Он сдал куртку в гардероб, а после спектакля в суете потерял номерок. Администрация потребовала заплатить штраф.
В Роспотребнадзоре пояснили: законодательство не даёт заведениям права самостоятельно устанавливать штрафы за порчу или утерю имущества. Однако посетителя могут обязать возместить реальный ущерб — то есть расходы, которые театр понёс на изготовление потерянного номерка. Речь идёт именно о компенсации фактических затрат, а не о штрафе.
