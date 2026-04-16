Красноярцам разъяснили правила оплаты за утерю гардеробного номера

Речь идёт именно о компенсации фактических затрат, а не о штрафе.

В Роспотребнадзоре Красноярского края ответили на вопрос: законен ли штраф за потерянный гардеробный номерок.

На горячую линию ведомства обратился посетитель театра. Он сдал куртку в гардероб, а после спектакля в суете потерял номерок. Администрация потребовала заплатить штраф.

В Роспотребнадзоре пояснили: законодательство не даёт заведениям права самостоятельно устанавливать штрафы за порчу или утерю имущества. Однако посетителя могут обязать возместить реальный ущерб — то есть расходы, которые театр понёс на изготовление потерянного номерка. Речь идёт именно о компенсации фактических затрат, а не о штрафе.

Ранее мы сообщали, что красноярский магазин продавал просроченные продукты под видом уценёнки.