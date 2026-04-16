Нижегородца обвинили в краже имущества собственной матери

В Нижнем Новгороде правоохранители задержали мужчину, который обокрал собственную мать. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Сотрудники полиции предотвратили дальнейшие преступные действия 22-летнего местного жителя, подозреваемого в краже имущества из квартиры своей 52-летней матери, проживающей в Автозаводском районе.
Потерпевшая обратилась в полицию после того, как вернулась домой с работы и обнаружила исчезновение двух телевизоров, смарт-часов и увлажнителя воздуха. Общая сумма ущерба, по оценке женщины, составила 130 000 рублей. Подозрение сразу пало на ее сына, который имел возможность беспрепятственно проникать в квартиру и ранее уже имел проблемы с законом.
По факту произошедшего было начато уголовное производство по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ. Оперативники уголовного розыска оперативно разыскали и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался 22-летний безработный ранее не судимый нижегородец. При обыске у него были обнаружены изъяты мобильный телефон, упаковка от часов и комплект ключей.
По имеющимся данным, молодой человек успел сдать похищенные вещи в различные ломбарды, а полученные средства растратил. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит наказание вплоть до пяти лет заключения.
Ранее нижегородка стала жертвой мошенников и невольным соучастником преступления.