Задержан куратор курьеров, связанных с убийством женщины в Москве

В Санкт-Петербурге был задержан один из кураторов курьеров, задействованных в убийстве женщины, произошедшем в марте в Москве, на Строгинском бульваре, сообщает официальный портал Следственного комитета.
Согласно сообщению, в рамках расследования дела об убийстве и разбойном нападении российские правоохранители установили и задержали 19-летнего подозреваемого. Следствие полагает, что он по поручению организаторов преступления нашел курьеров и скоординировал их действия по передаче имущества, похищенного из квартиры на северо-западе Москвы.
Убийство женщины произошло 13 марта. По обвинению в совершении преступления был арестован и заключен под стражу 20-летний футболист Даниил Секач. Также была арестована его соучастница, 22-летняя москвичка, и двое курьеров.
Злоумышленники позвонили дочери убитой и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, потребовали от нее открыть дверь квартиры. По заявлениям правоохранителей, когда хозяйка квартиры пришла домой, Секач нанес ей многочисленные удары и не менее двух ножевых ранений. Женщина погибла на месте.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.