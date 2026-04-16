Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержан куратор курьеров, связанных с убийством женщины в Москве

В Санкт-Петербурге был задержан один из кураторов курьеров, задействованных в убийстве женщины, произошедшем в марте в Москве, на Строгинском бульваре, сообщает официальный портал Следственного комитета.

Источник: РБК

Согласно сообщению, в рамках расследования дела об убийстве и разбойном нападении российские правоохранители установили и задержали 19-летнего подозреваемого. Следствие полагает, что он по поручению организаторов преступления нашел курьеров и скоординировал их действия по передаче имущества, похищенного из квартиры на северо-западе Москвы.

Убийство женщины произошло 13 марта. По обвинению в совершении преступления был арестован и заключен под стражу 20-летний футболист Даниил Секач. Также была арестована его соучастница, 22-летняя москвичка, и двое курьеров.

Злоумышленники позвонили дочери убитой и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, потребовали от нее открыть дверь квартиры. По заявлениям правоохранителей, когда хозяйка квартиры пришла домой, Секач нанес ей многочисленные удары и не менее двух ножевых ранений. Женщина погибла на месте.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.