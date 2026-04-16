Нерестовый запрет на рыбалку ввели в Нижегородской области до июня

Ограничения на вылов рыбы начали действовать на Горьковском водохранилище, впадающих в него реках и озерах Нижегородской области с 15 апреля. Любительская рыбалка частично разрешена, а промышленный лов полностью запрещен до 16 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Власти подчеркивают: нерест — важнейший период для восстановления рыбных запасов. В это время необходимо минимизировать вмешательство человека, чтобы сохранить популяции и поддержать экологический баланс.
На время запрета полностью запрещена рыбалка на спиннинг — независимо от конкретного участка. Разрешено ловить только с берега, вне нерестовых зон, на поплавочную или донную удочку с максимум двумя крючками. Суточный улов при этом не должен превышать 5 килограммов.
За нарушение правил предусмотрены штрафы от 2 до 5 тысяч рублей, а в отдельных случаях — конфискация снастей. Если же речь идет о незаконной добыче в крупном размере, нарушителям может грозить уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.