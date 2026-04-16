Тотальный диктант проведут в Ростове 18 апреля

Жители Ростова, Константиновска, Азова и хутора Погорелов примут участие в Тотальном диктанте.

Источник: Комсомольская правда

Тотальный диктант проведут 18 апреля в Ростове-на-Дону, Константиновске, Азове, хуторе Погорелов, а также в других регионах страны и даже в других странах. Об этом сообщили на сайте проекта.

Организаторы рассказали, что в проверочный день участники диктанта будут писать текст Алексея Варламова. Большинство площадок уже набрали нужное количество людей, но некоторые еще открыты для регистрации.

Очные курсы подготовки проводились с 26 марта. Добавим, столицей Тотального диктанта в 2026 году стал Улан-Удэ.

