Торговцев на стихийном рынке оштрафовали в Советском районе Красноярска

В микрорайоне Северный в Красноярске прошел рейд по выявлению незаконной уличной торговли. Проверку провели сотрудники административной комиссии, полиции, налоговой и ветеринарной службы. На площадке у дома № 12 специалисты обнаружили стихийные торговые точки — лотки были размещены прямо вдоль пешеходных дорожек. По итогам рейда нарушителям выписали 17 штрафов — до двух тысяч рублей каждый. Всего с начала года на этой территории составлено уже 39 протоколов, а сумма штрафов достигла 70 тысяч рублей. [caption id= «attachment_364669» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Исполняющий обязанности руководителя администрации Советского района Александр Эйдемиллер подчеркивает, что стихийная торговля может представлять опасность для здоровья. Многие продавцы игнорируют правила хранения: к примеру, мясо лежит на открытом воздухе целый день и накрывается грязными тряпками. Именно поэтому для горожан несколько лет назад были созданы так называемые социальные ряды, где абсолютно бесплатно можно реализовать излишки дачной продукции, — отметил Александр Эйдемиллер. [caption id= «attachment_364668» align= «alignnone» width= «519»] Скриншот с сайта admkrsk.ru[/caption] Отметим, что всего в Советском районе организовано более 120 социальных рядов. Они доступны для торговли в любое время, при условии соблюдения санитарных норм.