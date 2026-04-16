В Ростове суд ограничит доступ СМИ на процесс над экс‑министром финансов Лилией Федотовой. На этом настаивает адвокат обвиняемой, сообщает портал donday.ru.
По данным источника, сторона защиты подала ходатайство потому, что на предыдущем заседании 8 апреля, когда прокурор приступил к оглашению документов, где содержится информация о деятельности чиновницы, различные медиа неправильно это подали.
«СМИ сделали самостоятельные выводы, например, о наличии у моей подзащитной денежных средств, которые были изъяты в ходе обысков. Данные денежные средства были изъяты в ходе обысков у других лиц, но эту сумму подписали моей подзащитной», — цитирует источник адвоката Лилии Федотовой.
Суд удовлетворил ходатайство частично. Впредь при озвучивании данных, нежелательных для всеобщей огласки, журналистов будут просить покидать зал заседания.