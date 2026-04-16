Жительница Новосибирской области оспорила в суде требования налоговой службы

Болотнинский районный суд Новосибирской области рассмотрел дело по иску налоговой службы к местной жительнице. Инспекция пыталась взыскать с женщины подоходный налог и пени. Представители ведомства считали, что в 2023 году банк простил ей кредит. По мнению налоговой, эта сумма стала доходом, с которого необходимо заплатить налоги по закону. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
В ходе разбирательства суд выяснил, что женщина прошла процедуру внесудебного банкротства. Судья пришел к выводу, что долг перед банком исчез именно из-за признания гражданина банкротом, а не из-за простого прощения долга. По закону суммы, от которых человека освободили в рамках дела о банкротстве, не считаются доходом. Поэтому за них не нужно платить подоходный налог. Суд отказал налоговой службе в этом требовании.
Также инспекция просила взыскать налог на имущество за 2023 год. Суд установил, что жительница уже выплатила этот налог весной 2025 года. Однако она перевела деньги позже положенного срока, который истек в декабре 2024-го. По этой причине суд признал законным только начисление пени за просрочку платежа. В итоге с ответчика взыскали пени за период с декабря по апрель. Решение пока не вступило в законную силу.