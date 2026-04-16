В Пермском крае может выпасть до 20 сантиметров снега

Осадки в виде снега пройдут на востоке края, а к вечеру субботы — севернее Перми, сообщает доктор географических наук Андрей Шихов.
В Пермском крае в ближайшие выходные ожидается резкое похолодание и снегопады. Холодный арктический воздух начнёт поступать в регион в ночь на 19 апреля.
К утру воскресенья 19 апреля снег будет идти уже вдоль всей фронтальной зоны. При этом на юге региона днём в воскресенье может быть до +15°С — разница температур на севере и юге составит десятки градусов.
Самая сложная ситуация ожидается в Горнозаводском районе и на востоке Пермского края: там похолодает раньше и сильнее, за сутки может выпасть более 20 сантиметров снега.
Что касается Перми, пока неопределённость сохраняется. По словам специалиста, зона сильных снегопадов узкая — около 50 километров, и она может пройти как через краевую столицу, так и на 50−100 километров севернее. Вероятность сильного снега в Перми с образованием покрова выше 10 сантиметров оценивается в 50−60%.
Похолодание продлится с 19 по 23 апреля. Температура в этот период будет ниже нормы на 3−5°С.