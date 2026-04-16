«Дом приморского меда» открылся в центре Владивостока

В столице Приморья на площади между улицами Адмирала Фокина и Семёновской открылся «Дом приморского мёда». В начале апреля здесь заработал специализированный магазин по продаже мёда местного производства, а 15 апреля прошла презентация универсального музейно-дегустационного комплекса. Решение о его создании было принято в 2025 году.