«Дом приморского меда» открылся в центре Владивостока

В столице Приморья на площади между улицами Адмирала Фокина и Семёновской открылся «Дом приморского мёда». В начале апреля здесь заработал специализированный магазин по продаже мёда местного производства, а 15 апреля прошла презентация универсального музейно-дегустационного комплекса. Решение о его создании было принято в 2025 году.
Объект площадью 200 квадратных метров объединил три зоны. Первая — музей истории пчеловодства, где можно узнать, как развивалось ремесло в регионе. Вторая — интерактивное пространство «Внутри улья», позволяющее погрузиться в жизнь пчелиной семьи. Третья — зона дегустации, где гости смогут попробовать главные специалитеты края.
Проект направлен на популяризацию пчеловодства — традиционного промысла, благодаря которому Приморский край входит в тройку крупнейших производителей мёда в России. Основной акцент сделан на демонстрации особенностей липового и дикорастущего мёда, собранного в таёжных лесах региона. Посетителям также расскажут о профессии пчеловода и о том, как отличить настоящий продукт от подделки.
По замыслу создателей, комплекс должен стать точкой притяжения для туристических групп уже в предстоящем летнем сезоне. Расположение в самом центре Владивостока, рядом с главными пешеходными маршрутами, делает его удобным для гостей города. Власти рассчитывают, что «Дом мёда» пополнит перечень гастрономических достопримечательностей региона.
Сейчас в павильоне уже работает фирменный магазин, где можно купить мёд от местных производителей. Музейно-дегустационная часть, судя по анонсу, готова к приёму посетителей.