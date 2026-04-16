В Курской области школьники изучили цифровые измерители окружающей среды

Занятие провела педагог дополнительного образования Нина Сергеева. Она показала, как современные инновационные приборы помогают по-новому взглянуть на привычные дисциплины. Также ребята исследовали овощи и фрукты на содержание нитратов. Под руководством педагога они провели замеры и наглядно увидели, как цифровые измерители позволяют быстро и точно оценить качество продуктов. «Мы видим, как меняется качество образования с приходом такого оборудования. Дети перестают быть пассивными слушателями, они сами собирают данные, анализируют их и делают открытия. Благодаря поддержке национального проекта “Молодёжь и дети” наши педагоги, как Нина Сергеева, могут работать на самом современном уровне. Это огромный вклад в будущее наших учеников», — отметила директор школы Наталья Охотникова.