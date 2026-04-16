Нижегородские депутаты рассмотрят законопроект о едином цвете такси

Законопроект введении единого, оранжевого, цвета автомобилей такси в Нижегородской области внесён в Законодательное собрание Нижегородской области. Документ опубликован на сайте регионального парламента.
Напомним, с инициативой закрепить единый цвет для легковых автомобилей такси выступило министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что установление единого цвета такси позволит идентифицировать официальное легковое такси в общем потоке транспорта. Это, считают авторы законопроекта, повысит удобство пользователей такси, а также контролирующих органов.
Все новые автомобили будут включаться в реестр легковых такси по новым требованиям. Автомобили, которые уже состоят в реестре, изменять цветовую гамму кузова будут поэтапно по мере окончания срока действия разрешений.