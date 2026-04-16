Хабаровчанин занял II место на Кубке мира по самбо в Ереване

Спортсмен из Хабаровского края Виктор Руденко сумел внести вклад в триумфальную победу сборной России на международных соревнованиях. Он стал серебряным призером Кубка мира по адаптивному самбо в Ереване, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Воспитанник хабаровской школы, выступавший в весовой категории до 79 кг, останавливаться на достигнутом не собирается. Он, как и другие отечественные спортсмены, уже готовится к новым стартам — майскому Гран-при в Астане.
Шансы на успех более чем высоки. Имея в соперниках около трехсот спортсменов из 20 стран, российская сборная сумела завоевать 51 медаль. Почти половина из них (24 знака отличия) — золото, 14 — серебро и еще 13 — бронза. А это лишь старт сезона. Ереванский турнир был первым в этом году рейтинговым соревнованием.