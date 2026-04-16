В Нижнем Тагиле заканчиваются места на кладбищах

Мест на городских кладбищах Нижнего Тагила осталось на три года — до 2029 года. Об этом сообщает издание Тагил. Лайф.
Сейчас в городе открыты 24 кладбища на территории в 246 гектаров — здесь использовано 90% площади. Самые крупные кладбища «Центральное», «Северное» и «Пихтовые горы» уже частично закрыты. Здесь можно хоронить только урны с прахом, делать перезахоронения спустя 40 лет.
На кладбищах «Северное» и «Южное» захоронения уже выходят на границы согласованных участков, что нарушает федеральное законодательство.
На пяти участках на кладбищах «Пихтовые горы», «Южное», а также кладбища в Горбуново и Висимо-Уткинске не зарегистрировано право постоянного бессрочного пользования. То есть эти объекты не учитываются при распределении бюджета, но по факту город тратит деньги на их содержание.