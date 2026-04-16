«За 250 метров до опасного участка зажигаются знаки». Система раннего оповещения о животных на дороге стала работать в Беларуси

Интеллектуальную систему, в которой ИИ обучили распознавать диких животных, уже применили на участке трассы М-10 в Речицком районе. В итоге выяснилось, что на данном участке в 2025 году животные 18 раз переходили проезжую часть по специально оборудованному для них коридору. При этом камеры фиксировали появление животных у трассы 60 раз. И также ни одного ДТП с участием животных на участке не произошло.