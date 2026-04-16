«За 250 метров до опасного участка зажигаются знаки». Система раннего оповещения о животных на дороге стала работать в Беларуси

Система раннего оповещения водителей о диких животных на дороге заработала в Беларуси, рассказали на «Беларусь 1».
Проект для предотвращения ДТП с дикими животными разработали специалисты дорожного предприятия «Белдорсвязь».
«Умная дорога» показала себя положительно. Инфракрасные камеры с помощью искусственного интеллекта запоминают силуэты животных и автоматически передают данные в систему, после чего за 250 метров до опасного участка на трассе зажигаются предупредительные знаки: «Животное на дороге».
Интеллектуальную систему, в которой ИИ обучили распознавать диких животных, уже применили на участке трассы М-10 в Речицком районе. В итоге выяснилось, что на данном участке в 2025 году животные 18 раз переходили проезжую часть по специально оборудованному для них коридору. При этом камеры фиксировали появление животных у трассы 60 раз. И также ни одного ДТП с участием животных на участке не произошло.
Данный опыт планируется распространить на все регионы республики. На данный момент «умную» систему уже внедряют на трассе М-6.
