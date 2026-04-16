На Красноярской ТЭЦ-2 началась ремонтная кампания котельного оборудования

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В начале апреля на Красноярской ТЭЦ-2 стартовали ремонтные работы котельного оборудования — ключевого в работе станции.
Именно в нем получают пар для дальнейшей выработки тепла и электричества.
Специалисты уже проверили герметичность поверхностей нагрева котлоагрегата № 1. Сейчас идет ремонт вспомогательного оборудования — молотковых мельниц, дутьевого вентилятора, дымососа, регулирующей арматуры. Эти работы планируется завершить к концу месяца. Одновременно капитальный ремонт проходит на водогрейном котле, отвечающем за выработку тепла.
Отдельный этап ремонтной программы стартует в мае — до августа запланирован средний ремонт котлоагрегата № 4. Перед энергетиками стоит задача — заменить экранные трубы, при работе которых происходит нагрев теплоносителя. Общий вес труб — 26 тонн, что сопоставимо с весом десятков легковых автомобилей.
С 1 августа по 31 октября пройдет капитальный ремонт котла № 6 — будет проведена замена элементов пылесистем. Также в ходе ремонтной кампании детальная проверка затронет дымовые трубы станции, а турбину № 3 ожидает капитальный ремонт. Турбина преобразует механическую энергию в электрическую, которая идет на нужды жителей, промышленных предприятий, социальных объектов.
Красноярская ТЭЦ-2 стратегически значима для энергосистемы Красноярска. Она обеспечивает теплом около 600 тысяч жителей столицы края, социальные объекты и промышленные предприятия в Центральном, Свердловском, Железнодорожном и Октябрьском районах города. На мощности Красноярской ТЭЦ-2 переводят потребителей замещенных неэкологичных котельных. Сейчас идет подготовка к переводу на мощности Красноярской ТЭЦ-2 потребителей котельной ЭВРЗ.
Реализация утверждённой ремонтной программы позволит повысить надёжность котельного и турбинного оборудования Красноярской ТЭЦ-2 и обеспечить стабильное тепло- и электроснабжение всем потребителям.