Омича оштрафовали на 10 тысяч за экстремистский комментарий в сети

Прокуратура Советского округа завела административное дело на местного жителя. За экстремистский комментарий в сети его оштрафовали на 10 тысяч.
Как сообщили в ведомстве, омич оставил нелестный комментарий под постом в одной из групп в социальных сетях. Прокурорская проверка показала, что комментарий содержит высказывания, возбуждающие ненависть или вражду к людям определенной национальности.
Итогом стало административное дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и штраф.