Дополнительные поезда Казань — Аэропорт введут на три дня

Дополнительные поезда сообщением Казань — Аэропорт — Казань назначат 17, 18 и 22 апреля в связи с концертами в «Казань Экспо», сообщает пресс-служба компании «Содружество».
Электричка № 7602 отправится из Казани в 18:09 и прибудет на станцию Аэропорт в 18:40.
Поезд № 7603 со станции Аэропорт отправится в 21:42 и будет в Казани в 22:10.
Поезда проследуют без промежуточных остановок, уточнили в компании.