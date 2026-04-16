Новая площадка для санавиации появилась в городе под Волгоградом

Этот объект стал частью большой сети посадочных площадок. Такие же уже работают при всех ключевых больницах третьего уровня, которые спасают жизни в экстренных ситуациях. Среди них — кардиоцентр в Советском районе, больница № 25 и областная больница № 1 в Дзержинском районе, больница № 15 в Красноармейском районе, больница имени Фишера в Волжском, а также Урюпинская и Камышинская больницы. Кроме того, во всех районных больницах есть запасные площадки для вертолетов «Ансат».