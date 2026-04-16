Новая площадка для санавиации появилась в городе под Волгоградом

В Волгоградской области появилась еще одна современная посадочная площадка для санитарной авиации. Ее запустили в Михайловке, и теперь вертолеты смогут круглосуточно и очень быстро доставлять пациентов в главные больницы региона, где оказывают экстренную помощь, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облздрав.
Этот объект стал частью большой сети посадочных площадок. Такие же уже работают при всех ключевых больницах третьего уровня, которые спасают жизни в экстренных ситуациях. Среди них — кардиоцентр в Советском районе, больница № 25 и областная больница № 1 в Дзержинском районе, больница № 15 в Красноармейском районе, больница имени Фишера в Волжском, а также Урюпинская и Камышинская больницы. Кроме того, во всех районных больницах есть запасные площадки для вертолетов «Ансат».
Пациентов из дальних районов перевозят на двух легких санитарных вертолетах «Ансат», а также на машинах скорой помощи классов «В» и «С». С 2017 года, когда запустили проект по обеспечению своевременной помощи в труднодоступных районах, в Волгоградской области совершили 3452 вылета и эвакуировали 3018 пациентов. Среди них — 500 детей, причем 57 из них — малыши до года.