В Туапсе заработала горячая линия психологической помощи после ночной атаки БПЛА

По информации министерства образования и науки Краснодарского края, психологическую поддержку оказывает Туапсинский филиал государственного бюджетного учреждения «Центр диагностики и консультирования». Специалисты учреждения готовы оказывать помощь гражданам, находящимся в состоянии стресса, и содействовать в преодолении последствий психологического шока.
Для связи доступны телефоны горячей линии:
Уточняется, что 16 апреля работа специалистов организована в усиленном режиме, прием граждан осуществляется до 21:00.
Запуск горячей линии связан с событиями, произошедшими в ночь на 16 апреля, когда Туапсе подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате зафиксированы человеческие жертвы и пострадавшие, повреждены жилые дома и объекты в районе морского порта. В округе введен режим чрезвычайной ситуации, в образовательных учреждениях временно изменен формат работы.