Ученики лицея № 7 алтайского Рубцовска посетили экскурсию в больницу

Участниками экскурсии в больницу № 3 города Рубцовска Алтайского края стали ученики лицея № 7. Мероприятие прошло по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Школьники увидели работу врачей и медсестер в реальных условиях, узнали о современных методах диагностики и лечения, задали вопросы практикующим специалистам о пути в профессию, сложностях и радостях работы в медицине. Также ребята получили представление о необходимых навыках и качествах, которыми должен обладать современный врач. Многие лицеисты отметили, что экскурсия укрепила их интерес к медицине и помогла яснее представить свое профессиональное будущее.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.