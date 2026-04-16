Долги за свет «Граждан СССР»* превысили 1 миллион рублей

Нижегородские должники, именующие себя «гражданами СССР»*, задолжали за свет более миллиона рублей. Об этом сообщили в ПАО «ТНС энерго НН».
Несмотря на удобство электронных сервисов, предлагаемых компанией, которые значительно выросли в популярности в Нижегородской области за прошедший год, существует группа потребителей, отказывающихся оплачивать электроэнергию. Эти люди, причисляющие себя к «гражданам СССР»*, ссылаются на несуществующие законодательные акты, что приводит к накоплению значительных долгов.
По состоянию на начало апреля 2026 года, общий долг таких потребителей перед поставщиком электроэнергии достиг 1 миллиона 98 тысяч рублей. В адрес многих активистов данной организации были направлены предупреждения об отключении. Из 80 должников, идентифицированных как представители этого движения, 45 уже столкнулись с ограничением подачи электроэнергии из-за неуплаты.
Примечательно, что сторонники этой деструктивной идеологии активно пользуются благами современной российской инфраструктуры, одновременно отрицая ее существование. Они создают манифесты, оправдывающие неуплату за потребленную электроэнергию и другие коммунальные услуги. Под влияние данного движения в основном попадают пожилые жители Нижнего Новгорода.
«Активность данного “псевдодвижения” можно заметить практически во всех регионах России. Эти люди хотят пользоваться услугами ЖКХ бесплатно, озвучивая надуманные предлоги. При этом собирают деньги с доверчивых граждан, чтобы помогать писать им некие письма, и ни за что не платить. Однако уже вынесено большое количество судебных решений, вступивших в законную силу, по которым с так называемых “граждан СССР”, отказавшихся оплачивать коммунальные услуги, взыскивается задолженность в судебном порядке», — отметил Вадим Тарасов, заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению ПАО «ТНС энерго НН».
Гарантирующий поставщик напоминает о стандартных и законных мерах взыскания задолженности:
Начисление пени.
Ограничение подачи электроэнергии.
Судебные иски с последующей блокировкой счетов, арестом и реализацией имущества, а также запретом на выезд за границу.
Компания предостерегает потребителей от влияния сомнительных организаций и напоминает, что, согласно законодательству, оплата электроэнергии должна производиться ежемесячно до 15 числа. Оплата доступна через банковскую карту на сайте, мобильное приложение или онлайн-сервисы банков-партнеров.
*Деятельность организации признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.