В центре Перми открылась новая кондитерская «Виолет»

В Перми начала работать новая кондитерская сети «Виолет». Заведение открылось на улице Ленина, 76 — в помещении, где раньше находилась «Китайская столовая», напротив Театра-Театра.
Гостям предлагают зал с панорамными окнами и более чем 20 посадочными местами. Интерьер оформлен в сказочном стиле по мотивам «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла.
В компании отмечают, что в 2026 году планируют расширение сети — предполагается открыть как минимум пять новых точек. В марте уже начала работать кондитерская в Мотовилихе на улице Ким, 46. В ближайших планах — запуск заведений в микрорайоне Крохалева и еще одной точки в Индустриальном районе.