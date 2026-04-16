В центре Перми открылась новая кондитерская «Виолет»

В 2026 году планируют расширение сети.

Источник: Комсомольская правда

В Перми начала работать новая кондитерская сети «Виолет». Заведение открылось на улице Ленина, 76 — в помещении, где раньше находилась «Китайская столовая», напротив Театра-Театра.

Гостям предлагают зал с панорамными окнами и более чем 20 посадочными местами. Интерьер оформлен в сказочном стиле по мотивам «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла.

В компании отмечают, что в 2026 году планируют расширение сети — предполагается открыть как минимум пять новых точек. В марте уже начала работать кондитерская в Мотовилихе на улице Ким, 46. В ближайших планах — запуск заведений в микрорайоне Крохалева и еще одной точки в Индустриальном районе.