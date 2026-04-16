Волгоградцы присоединились к всероссийской акции «Код донора»

Сдача крови не вредит здоровью. Полная процедура занимает около часа, это безболезненный процесс. Донором крови может стать любой здоровый житель региона от 18 лет весом более 50 килограммов, не имеющий противопоказаний. Мужчинам можно сдавать кровь не больше пяти раз в год, женщинам — не больше четырех.