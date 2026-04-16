Волгоградцы присоединились к всероссийской акции «Код донора»

Всероссийская акция «Код донора. Единство народов России» прошла накануне, 15 апреля. К ней присоединились сотрудники волгоградского УФСИН.
Перед сдачей крови каждый прошел медосмотр и собеседование у врача. Многие из сотрудников сдавали кровь не первый раз.
В Волгоградском областном центре крови поясняют: донорская кровь необходима при осложненных родах, после хирургических вмешательств и травм, онкобольным, людям с наследственными заболеваниями крови.
Сдача крови не вредит здоровью. Полная процедура занимает около часа, это безболезненный процесс. Донором крови может стать любой здоровый житель региона от 18 лет весом более 50 килограммов, не имеющий противопоказаний. Мужчинам можно сдавать кровь не больше пяти раз в год, женщинам — не больше четырех.
Донорские рабочие субботы в 2026 году пройдут 16 мая, 1 августа и 17 октября. Даты могут корректироваться.
Ранее эксперты рассказали, что спасет школьников от весенней усталости, и стоит ли покупать детям и подросткам ранние фрукты.