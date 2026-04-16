Власти запретили белорусам брать в руки брикеты массой 25 грамм в лесах под Минском. Как сообщает Комитет по сельскому хозяйству Минского облисполкома, это связано с профилактикой бешенства у диких плотоядных животных.
С 18 апреля с этой целью будет проводиться их оральная иммунизация. А те самые брикеты весом 25 грамм — это применяться вакциносодержащие антирабические приманки, в которых находится капсула с вакциной. Сам же брикет от серого до темно-коричневого цвета изготовлен из кормов (жир говяжий, рыбная мука), имеет специфический запах.
В леса Минской области (за исключением населенных пунктов и водоемов) вакцина попадет при сбросе с самолетов. Тем, кто окажется в зоне данных работ, надо покинуть ее, чтобы не получить травму от падающей приманки.
В Миноблисполкоме также предупредили:
«Запрещается брать приманки руками и скармливать их домашним животным. Не допускается контакт детей с приманками».
Если вакцина (речь про содержимое капсулы) в глаза, полость рта или носа, на поврежденные участки тела, — обращайтесь к врачу. Если же вещество попало на кожу рук или другие открытые участки тела, вымойте их с мылом.
Ранее мы писали, что вакцины против бешенства будут разбрасываться с воздуха и в Брестской области.
