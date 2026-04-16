В Башкирии «проснулся» водопад Куперля

Таким мощным водопад предстает только весной, в период активного снеготаяния.
«Спрятанный вдали от людей, в тихом уголке нацпарка “Башкирия”, он ежегодно напоминает нам о силе природы и неизменности ее законов», — добавили специалисты.
В республике «проснулся» водопад Куперля и бурным потоком устремился к реке Нугуш, сообщили в национальном парке «Башкирия».
