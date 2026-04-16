Фестиваль рододендрона пройдёт во Владивостоке 25 апреля

В субботу, 25 апреля, на площадке перед Национальным центром «Россия» во Владивостоке развернётся Фестиваль рододендрона. Организаторы приглашают всех желающих: детей и взрослых, любителей креатива и фанатов гастрономии, жителей и гостей дальневосточной столицы. Праздник стартует в 13:00.
Как рассказала директор Туристско-информационного центра Приморского края Ольга Гуревич, прошлые фестивали показали огромный спрос на экскурсии к местам цветения рододендрона. Туркомпании проявляли творческий подход — приглашали фотографов, организовывали пикники, устраивали песни под гитару. Но желающих оказалось больше, чем предполагалось. Так родилась идея «свидания с природой» прямо в центре города.
Праздник откроется выступлением танцевальных коллективов. В 15:00 на сцену выйдут популярные музыкальные группы и диджеи Владивостока. Современные ритмы под крики чаек и морской бриз добавят драйва и создадут атмосферу единения. Также гостей ждут фотозоны, мастер-классы и дегустация местных угощений.
Фестиваль становится с каждым годом интереснее и разнообразнее. В этом году организаторы обещают не только музыку, но и гастрономическую составляющую, и творческие активности. Для тех, кто не может выехать за город, это шанс окунуться в нежно-розовые облака цветущего рододендрона прямо в центре дальневосточной столицы.
Мероприятие бесплатное. Начало в 13:00 на площадке перед Национальным центром «Россия». Организаторы советуют приходить заранее, чтобы успеть на все активности. В случае дождя программу перенесут в закрытое помещение — следите за объявлениями в соцсетях Туристско-информационного центра.