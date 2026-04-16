Суд рассмотрит иск о принудительном ремонте аэропорта Платов. Арбитражный суд приступит к рассмотрению претензии Росавиации, касающейся обязательного восстановления инфраструктуры аэропорта Платов.
В марте 2026 года Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов», являющееся подразделением Росавиации, подало исковое заявление к компании «Ростоваэроинвест». Ведомство настаивает на проведении ремонтных работ в комплексе аэропорта, который находится в собственности ответчика.
Основанием для обращения в суд послужили результаты инспекции, проведённой ещё в 2023 году: тогда на объекте было зафиксировано свыше 40 различных нарушений технического состояния.
В числе выявленных проблем — продольные и поперечные трещины длиной до полкилометра, разгерметизация стыковочных швов на протяжении почти трёх километров, а также множественные дефекты дорожного полотна: ямы, отслоения, неровности и эрозия асфальтобетонного покрытия.
Помимо этого, при обследовании внутренних помещений контрольно-пропускного пункта специалисты обнаружили трещины на несущих конструкциях и стенах здания.