Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае пункт пропуска Покровка-Жаохэ поставил рекорд

В Хабаровском крае через понтонный мост прошло 17,5 тыс человек.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае пункт пропуска «Покровка — Жаохэ» за зимний период 2025—2026 годов установил рекорд по пассажиропотоку и грузообороту. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным пресс-службы губернатора Хабаровского края, с 25 декабря 2025 года по 25 марта 2026 года через понтонный мост прошло 17,5 тысячи человек и более 15 тысяч тонн грузов. Таких показателей ранее не фиксировалось.

Отмечается, что «Покровка — Жаохэ» стал единственным переходом в регионе, который функционировал весь зимний период во время ледостава. Устойчивая связь с Китаем обеспечивалась понтонным мостом. Кроме того, после введения безвизового режима увеличился пассажиропоток — люди активнее стали пересекать границу по делам и в гости.

В настоящее время движение временно приостановлено из-за ледохода на реке Уссури. Возобновление работы пункта пропуска в режиме летней навигации ожидается ориентировочно в конце апреля — начале мая, после стабилизации гидрологической обстановки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru