В Хабаровском крае пункт пропуска Покровка-Жаохэ поставил рекорд

Отмечается, что «Покровка — Жаохэ» стал единственным переходом в регионе, который функционировал весь зимний период во время ледостава. Устойчивая связь с Китаем обеспечивалась понтонным мостом. Кроме того, после введения безвизового режима увеличился пассажиропоток — люди активнее стали пересекать границу по делам и в гости.