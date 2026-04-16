В Хабаровском крае пункт пропуска Покровка-Жаохэ поставил рекорд

В Хабаровском крае пункт пропуска «Покровка — Жаохэ» за зимний период 2025—2026 годов установил рекорд по пассажиропотоку и грузообороту. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным пресс-службы губернатора Хабаровского края, с 25 декабря 2025 года по 25 марта 2026 года через понтонный мост прошло 17,5 тысячи человек и более 15 тысяч тонн грузов. Таких показателей ранее не фиксировалось.
Отмечается, что «Покровка — Жаохэ» стал единственным переходом в регионе, который функционировал весь зимний период во время ледостава. Устойчивая связь с Китаем обеспечивалась понтонным мостом. Кроме того, после введения безвизового режима увеличился пассажиропоток — люди активнее стали пересекать границу по делам и в гости.
В настоящее время движение временно приостановлено из-за ледохода на реке Уссури. Возобновление работы пункта пропуска в режиме летней навигации ожидается ориентировочно в конце апреля — начале мая, после стабилизации гидрологической обстановки.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru