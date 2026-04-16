В Калининграде проведут «Пасхальный фестиваль»

Торжества состоятся в Центральном парке 18 апреля.

В Калининграде в Центральном парке 18 апреля проведут «Пасхальный фестиваль». Как говорят в пресс-службе областного правительства, мероприятие проведут в рамках празднования 80-летия Калининградской области и серии мероприятий «Пасхальная неделя».

Фестиваль завершает Светлую седмицу, первые семь дней после Пасхи, которые в православной традиции считаются продолжением Воскресения Христова.

В 2026 году Светлая седмица продлится с 12 по 18 апреля.

Вход на фестиваль свободный. Праздник продлится с 10 до 16 часов.