Нижегородцев научили защите от мышиной лихорадки и клещей на субботниках

Участие в общегородском субботнике может закончиться заражением мышиной лихорадкой или укусом клеща. О неочевидных рисках весенней уборки и мерах профилактики рассказал нижегородцам главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Чтобы не подвергать себя опасности, лучше отказаться от легких кроссовок, отдав предпочтение плотной обуви. Надевать шорты на субботник тоже не стоит. Еще один важный момент — две пары перчаток: сначала нужно надеть латексные или виниловые, а на них — рабочие матерчатые с прорезиненным покрытием.
Чтобы не подхватить мышиную лихорадку, нижегородцам рекомендуют наводить порядок на улицах в защитной маске или респираторе. А для защиты от клещей следует использовать репелленты, заправлять брюки в носки и каждые полчаса проводить осмотр своей одежды.
Участникам субботника также следует помнить о гигиене. В частности, не рекомендуется есть в перчатках, которые используются для уборки.
«Берите воду в бутылках со “спортивным” горлышком, чтобы не касаться руками зон, которые соприкасаются со ртом. После работы тщательно вымойте руки с мылом дважды, примите душ и отправьте всю одежду в стирку при температуре не менее 60°C», — отметил Алексей Никонов.
Если на субботнике «заработали» рану, особенно ржавым металлом или стеклом, следует немедленно промыть ее антисептиком и проверить статус вакцинации против столбняка. Если прививка проводилась более 10 лет назад, необходимо обратиться в травмпункт.
