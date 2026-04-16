Нижегородцам рассказали, как защититься от мышиной лихорадки на субботнике

18 апреля нижегородцы примут участие в субботнике. В связи с этим нижегородцам рассказали, как не подцепить мышиную лихорадку во время уборки территорий. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
Нижегородцам рекомендуют не надевать шорты и легкую летнюю обувь. Предпочтение советуют отдать закрытым моделям на прочной, толстой подошве. Легкие кеды легко могут быть пробиты острыми предметами, такими как осколки стекла или иглы шприцев.
Рекомендуется использовать двойной слой перчаток. Сначала следует надеть плотные латексные или виниловые перчатки, а поверх них — рабочие матерчатые с прорезиненным покрытием. Это обеспечит защиту как от мозолей, так и от прямого контакта с загрязнениями.
При работе с сухой листвой и мусором поднимается пыль, которая может содержать экскременты грызунов, споры грибков и частицы тяжелых металлов. Чтобы избежать заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, стоит работать только в маске, а лучше — в респираторе.
При обработке очень сухого мусора можно слегка увлажнить его водой из распылителя, чтобы уменьшить количество пыли в воздухе.
Даже в перчатках необходимо избегать прямого контакта со шприцами, битым стеклом или емкостями, в которых могли оставаться химические вещества. Для их перемещения нужно использовать грабли или лопаты. Такой мусор следует собирать исключительно в прочную тару, а не в мягкие мешки, которые могут легко порваться.
Клещи также представляют угрозу, поэтому следует применять акарицидные средства для отпугивания насекомых. Также советуют заправлять штанины брюк в носки. Каждые полчаса следует проводить тщательный самоосмотр на предмет обнаружения клещей.
Важно также соблюдать гигиену. Участникам субботника рекомендуют не принимать пищу и не курить в перчатках, в которых они работали с мусором. Следует использовать бутылки с водой, имеющие «спортивный» дозатор, чтобы минимизировать контакт рук с той частью емкости, которая приближена к губам.
По завершении работ необходимо тщательно вымыть руки с мылом дважды, принять душ и отправить всю одежду в стирку при температуре не ниже 60 .
Если во время уборки была получена травма (особенно от ржавого металла или стекла), нужно немедленно обработать рану антисептиком и проверить актуальность прививки от столбняка. Если с момента последней вакцинации прошло более десяти лет, необходимо обратиться в травмпункт.
Напомним, что 26 нижегородцев уже заразились «мышиной» лихорадкой.