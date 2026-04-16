Нижегородцы выиграли две награды на первенстве России по самбо. В городе Ноябрьске выступали сильнейшие спортсмены в возрасте до 16 лет. На счету сборной Нижегородской области — золотая и серебряная медали.
Ярослав Манжула стал победителем первенства России в весовой категории до 64 килограммов. Ксения Астафьева завоевала серебро в весе до 59 кг. Ярослава подготовили в кстовской школе самбо, Ксению — в выксунской.
По итогам соревнований в Ямало-Ненецком автономном округе наши спортсмены вошли в состав сборной России среди юношей и девушек до 16 лет. Турнир был не только важным национальным стартом, но и ключевым этапом отбора на первенство мира, которое будет проходить со 2 по 4 октября в греческом городе Салоники.