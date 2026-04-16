Минсвязи: белорусских сотовых операторов будут штрафовать на сумму до 45 000 рублей за качество мобильного интернета

Ключевые параметры утверждает постановление Совмина (№ 1073 от 31 декабря 2024-го). Так, документом определены минимальные показатели качества мобильного интернета для разных населенных пунктов страны. Например, к концу 2026 года в Минске и областных городах средняя скорость мобильной передачи данных должна составлять от 60 мегабит в секунду и выше, в районных центрах — от 25 мегабит, а на остальной территории — от 10 мегабит в секунду.