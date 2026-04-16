Минсвязи: белорусских сотовых операторов будут штрафовать на сумму до 45 000 рублей за качество мобильного интернета

В Беларуси вводят штрафы за плохой мобильный интернет для сотовых операторов, сообщили в Министерстве связи и информатизации.
Так, в республике поправками в Кодекс об административных правонарушениях закреплена для сотовых операторов административная ответственность за несоблюдение требований к охвату территории и качеству услуг сотовой связи.
Ключевые параметры утверждает постановление Совмина (№ 1073 от 31 декабря 2024-го). Так, документом определены минимальные показатели качества мобильного интернета для разных населенных пунктов страны. Например, к концу 2026 года в Минске и областных городах средняя скорость мобильной передачи данных должна составлять от 60 мегабит в секунду и выше, в районных центрах — от 25 мегабит, а на остальной территории — от 10 мегабит в секунду.
Скорость интернета и требования к ней к концу 2030 года будут выше в разы: от 135 мегабит в секунду в Минске и облцентрах, от 110 мегабит — в райцентрах и 30 мегабит — на остальной территории.
При невыполнении требований законодательства операторы сотовой связи будут получать штрафы до 1000 базовых величин (45 тысяч белорусских рублей в апреле 2026-го).
Кстати, Беларусь вошла в топ-100 стран по скорости интернета.
Ранее еще Минлесхоз объяснил, почему в Беларуси погибло на 2000 животных больше, чем годом ранее.