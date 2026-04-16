За сутки через границу Калининградской области оформили 179 грузовиков и 445 легковых авто

По данным на 9:00 16 апреля, через таможенный пост МАПП Чернышевское (граница с Литвой) за сутки в Литовскую Республику выехало 49 большегрузов, а в Калининградскую область прибыло 67 грузовиков. Очередей и сбоев не зафиксировано.