За сутки через границу Калининградской области оформили 179 грузовиков и 445 легковых авто

Калининградская областная таможня опубликовала оперативную сводку о работе пунктов пропуска на.

Источник: KaliningradToday

российско-польском и российско-литовском участках границы по состоянию на 16 апреля 2026 года.

За прошедшие сутки сотрудники оформили на въезд в Российскую Федерацию 92 грузовых и 225 легковых автомобилей. На выезд ушли 87 единиц грузового и 220 единиц легкового транспорта.

По данным на 9:00 16 апреля, через таможенный пост МАПП Чернышевское (граница с Литвой) за сутки в Литовскую Республику выехало 49 большегрузов, а в Калининградскую область прибыло 67 грузовиков. Очередей и сбоев не зафиксировано.