64-летняя калининградка перевела мошенникам 1,5 млн рублей после звонка из «центра муниципальных услуг»

Она попалась в классическую ловушку мошенников, лишившись всех сбережений — больше 1,5 миллиона рублей.
Всё началось со звонка от неизвестного, который представился сотрудником центра муниципальных услуг. Он сообщил, что третьи лица получили доступ к её личным данным. Затем с женщиной связывались другие собеседники — уже под видом сотрудников силовых ведомств и представителей казначейства.
Потерпевшей внушили, что её деньги якобы принадлежат государству и подлежат обязательной проверке. Под предлогом «декларации денежных средств» лжесотрудники убедили пенсионерку перевести сбережения на «казначейский счёт». Женщина послушно сходила к банкомату и перевела всё, что у неё было — больше 1,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Полиция в очередной раз напоминает: никаких «казначейских счетов» для проверки личных сбережений граждан не существует. Если звонят и говорят, что ваши деньги в опасности, — кладите трубку и сами перезванивайте в банк или в полицию.