64-летняя калининградка перевела мошенникам 1,5 млн рублей после звонка из «центра муниципальных услуг»

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Полиция в очередной раз напоминает: никаких «казначейских счетов» для проверки личных сбережений граждан не существует. Если звонят и говорят, что ваши деньги в опасности, — кладите трубку и сами перезванивайте в банк или в полицию.