Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорожники Владивостока немного мешают водителям этим вечером

Во Владивосток возвращаются вечерние заторы с началом сезона земляных и дорожных работ, к 18 часам движение по городу уплотнилось до 6−7 баллов, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Основные проблемные зоны традиционные — проезд из Первомайского района в Ленинский и Первореченский через Золотой мост, улицу Некрасовскую и Некрасовский путепровод, затор заканчивается на развязке у стадиона «Строитель». Собираются заторы с разных сторон к площади Луговой, кольцу Третьей Рабочей, перекрёстку проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской, въезду в микрорайон Снеговая Падь.

Муниципальная служба «Содержание городских территорий» предупреждает, что на дорогах работает спецтехника. Например, на транспортной развязке по улице Гоголя рабочие готовят дорожные ограждения к покраске, в районе аллеи Дениса Давыдова благоустраивают остановочный карман, на объездной трассе Седанка — Патрокл убирают наносы грунта, на Океанском проспекте и улице Алеутской меняют дорожные знаки.

На перекрёстке Анны Щетининой — Выселковой — Днепровской идут дорожные работы по его реконструкции, сейчас на объекте проводится демонтаж существующего тротуара, устройство насыпи из скального грунта, демонтируются старые опоры уличного освещения и продолжается разбор земляного полотна.