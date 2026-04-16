Дорожники Владивостока немного мешают водителям этим вечером

Основные проблемные зоны традиционные — проезд из Первомайского района в Ленинский и Первореченский через Золотой мост, улицу Некрасовскую и Некрасовский путепровод, затор заканчивается на развязке у стадиона «Строитель». Собираются заторы с разных сторон к площади Луговой, кольцу Третьей Рабочей, перекрёстку проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской, въезду в микрорайон Снеговая Падь.
Муниципальная служба «Содержание городских территорий» предупреждает, что на дорогах работает спецтехника. Например, на транспортной развязке по улице Гоголя рабочие готовят дорожные ограждения к покраске, в районе аллеи Дениса Давыдова благоустраивают остановочный карман, на объездной трассе Седанка — Патрокл убирают наносы грунта, на Океанском проспекте и улице Алеутской меняют дорожные знаки.
На перекрёстке Анны Щетининой — Выселковой — Днепровской идут дорожные работы по его реконструкции, сейчас на объекте проводится демонтаж существующего тротуара, устройство насыпи из скального грунта, демонтируются старые опоры уличного освещения и продолжается разбор земляного полотна.