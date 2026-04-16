Стало известно состояние избитого подростка в Красноярском крае

Минздрав Красноярского края рассказал о состоянии 13-летнего подростка, которого мужчина избил металлической ложкой для обуви в Ачинске.
Напомним, что в дежурную часть полиции поступило сообщение из больницы: к ним обратился 13-летний школьник с травмами. По словам мальчика, его ударил незнакомый мужчина металлической ложкой для обуви.
Было возбуждно уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением насилия». Полицейские установили личность мужчины, который нанёс травмы подростку. Им оказался ранее судимый 53-летний местный житель. Свой поступок он объяснил тем, что подростки шумели в подъезде.
