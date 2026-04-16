За неделю росгвардейцы изъяли из оборота в Воронежской области 23 единицы оружия

С 6 по 13 апреля воронежские подразделения Росгвардии подвели итоги очередной контрольной недели. Как сообщила пресс-служба ведомства, за этот период правоохранители провели свыше 227 проверочных мероприятий.
В результате выявлен 31 случай административных правонарушений. Из незаконного или нелегального оборота изъято 23 экземпляра огнестрельного оружия. Чаще всего нарушения касались ненадлежащих условий хранения оружия и патронов, а также просрочки оформления разрешительных документов.
Тем временем граждане и организации подали около 730 заявлений на получение лицензий, разрешений и удостоверений. Также за отчётную неделю росгвардейцы более 260 раз выезжали на сигналы тревоги с охраняемых объектов.