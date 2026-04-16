Сложно ответить: МИД о безопасных странах для отдыха казахстанцев

Журналисты поинтересовались, в каких странах сегодня безопасно отдыхать казахстанцам и какие направления считаются рекомендованными для поездок.
«Ну, на этот вопрос, я думаю, сейчас очень сложно ответить, потому что поступает информация из разных стран о том, что происходили какие-то… Были ситуации с гражданами и туристами. Поэтому четко ответить на этот вопрос я вам не могу. Но я думаю, что на данный момент, например, страны Юго-Восточной Азии, возможно, являются более безопасными для наших туристов», — сказал Арман Исетов.
По его словам, в настоящее время регион Ближнего Востока находится в зоне конфликта, в связи с чем гражданам не рекомендуется посещать страны данного региона.
