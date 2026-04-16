Красноярцев приглашают на кастинг в сериал про бойцов спецназа

В Красноярске пройдет отбор актеров для участия в съемках сериала «Наш спецназ».

Как пишет издание gornovosti.ru, проект снимает кинокомпания «Триикс Медиа» по заказу «Пятого канала». Сюжет рассказывает о бойцах петербургского СОБРа, которые приезжают в Красноярск для выполнения спецзадач.

Съемки запланированы с 26 апреля по 12 мая. Организаторы ищут профессиональных актеров — мужчин и женщин любого типажа. В приоритете мужчины спортивного телосложения от 18 до 40 лет. Также требуются актеры для массовых сцен.

Кастинг пройдет по адресу: улица Каратанова, 11, третий этаж.

16 апреля — с 12:00 до 14:30 и с 15:00 до 18:00 (для профессиональных актеров); 17 апреля — с 14:00 до 16:30 и с 17:00 до 20:00 (для профессиональных актеров); 18 апреля — с 12:00 до 14:30 (для профессиональных актеров) и с 15:00 до 18:00 (для массовки).

