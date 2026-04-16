Вне конкурса: кого примут в вузы и колледжи Минкульта без экзаменов

Так, в 2026 году студентами белорусских вузов из системы Минкульта без прохождения вступительных испытаний смогут стать юноши и девушки, которые займут в этом году первые места в открытых конкурсах исполнителей фортепианной музыки (май) и вокалистов имени С Монюшко (апрель).
Лучших цимбалистов по мнению жюри открытого конкурса исполнителей на цимбалах (май 2026 года) возьмут вне конкурса, как в высшие и средние специальные учебные заведения.
Такие же условия предлагаются и победителям конкурса хореографического мастерства «Дэнс-конгресс» — их возьмут без испытаний в вузы, а лучших в номинациях «Соло» и «Дуэт» — в колледжи. Причем, преференции распространяются на победителей конкурса этого года, а также 2025-го.
Получить среднее специальное образование без прохождения вступительных испытаний смогут также ребята, признанные лучшими по итогам открытого художественного конкурса имени М. А. Савицкого (ноябрь 2025 года).
Особые условия поступления в вузы и ссузы Минкульта предусмотрены также для ребят, взявших гран-при на Национальном конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни Национального фестиваля белорусской песни и поэзии «Маладзечна — 2025». Зачислят без экзаменов и победителей конкурса этого года, который пройдет в июне.
В систему учебных заведений Министерства культуры входят три вуза — Белорусская государственная академия искусств, Белорусская государственная академия музыки и Белорусский государственный университет культуры и искусств, а также 19 средних специальных учебных заведений, расположенных во всех регионах страны — колледжей и гимназий-колледжей.