В Иркутской области продолжается работа над проектом межвузовского кампуса. Об этом заявил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем послании о положении дел в регионе.
— Мы не отказываемся от ключевого проекта — межвузовского кампуса. Концепция готова: ядром станет технопарк для создания наукоёмких технологий в интересах региона, — подчеркнул глава Приангарья.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации уже объявило конкурс и осуществляет прием заявок до 15 июня 2026 года. Заявка от Иркутской области уже подготовлена.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что полимерный кластер для производства готовых изделий запустят в Приангарье. Он объединит производителей, ученых, учебные заведения и потребителей продукции.