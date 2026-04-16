Красноярцам рассказали, как не ошибиться при покупке семян в интернет-магазине

С начала 2026 года специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю выявили 15 сайтов, где реализуют семена овощей, нарушая требования законодательства в сфере семеноводства. Эти сорта не включены в государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Чтобы не совершить ошибку и не приобрести в интернет-магазинах семена «несуществующих» сортов, эксперты ведомства рекомендуют: проверить сведения об организации, если на сайте нет платежных реквизитов, адреса, телефона и электронной почты, то лучше отказаться от покупки в таких магазинах; выбирать семена известных и проверенных фирм; проверять, включен ли конкретный сорт или гибрид в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию; обратить внимание на то, в какой световой зоне сорт рекомендован к использованию. Вероятность покупки фейковых сортов увеличивается, если магазин зарегистрирован всего несколько месяцев назад, а на его страницах размещены сгенерированные нейросетью фотографии — гигантская клубника или малина, — отмечают в Россельхознадзоре.