За пять лет зарплаты на удалёнке в Калининградской области выросли в полтора раза

Аналитики hh.ru изучили вакансии с удалённой занятостью в Калининградской области и выяснили, что за пять лет медианная предлагаемая зарплата выросла почти в полтора раза. Если в 2021 году она составляла 40400 рублей, то в первом квартале 2026 года достигла 60400 рублей. За этот период работодатели открыли больше 600 вакансий с дистанционным форматом — показатель сопоставим с данными пятилетней давности.