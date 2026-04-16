За пять лет зарплаты на удалёнке в Калининградской области выросли в полтора раза

Аналитики hh.ru изучили вакансии с удалённой занятостью в Калининградской области и выяснили, что за пять лет медианная предлагаемая зарплата выросла почти в полтора раза. Если в 2021 году она составляла 40400 рублей, то в первом квартале 2026 года достигла 60400 рублей. За этот период работодатели открыли больше 600 вакансий с дистанционным форматом — показатель сопоставим с данными пятилетней давности.
Самые высокооплачиваемые удалённые специалисты в регионе — менеджеры по продажам и работе с клиентами. Им предлагают в среднем 89600 рублей. На втором месте менеджеры по маркетингу и интернет-маркетологи — 75000 рублей.
По данным Dream Job, удалённая работа остаётся важным фактором привлекательности работодателя. Каждый седьмой сотрудник говорит о ней в положительном контексте. 56% отмечают сам факт наличия формата, 20% — гибкость графика, 13% — возможность работать из любой точки.
В отраслях лидируют ИТ и сфера «СМИ, маркетинг» (по 19% вакансий), бизнес-сервисы (17%) и финансы (15%). Среди должностей чаще всего на удалёнке работают специалисты техподдержки (30%), аналитики (25%) и операторы контактных центров (24%). Далее идут специалисты по работе с клиентами (19%), менеджеры проектов (18%), дизайнеры и маркетологи (по 17%). Формат чаще встречается в сферах с цифровыми задачами, где работу можно выполнять без привязки к физическому месту.
Географически дистанционная работа сконцентрирована в крупных городах: на Москву приходится 41% всех упоминаний, на Санкт-Петербург — 11%.
Данные Dream Job показывают, что удалёнка связана с более высокими оценками работодателя. Условия труда без дистанционного формата получают в среднем 4,16 балла (при максимуме 5), а при его наличии — 4,35. Показатель «отдых и восстановление» растёт с 3,89 до 4,09. Рынок удалённой работы расширяется с двух сторон: компании предлагают больше вакансий и повышают зарплаты, а сотрудники ценят такой формат при выборе работодателя.