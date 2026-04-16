После катастрофы на Чернобыльской АЭС выплаты получают 25,7 тыс. воронежцев

Порядка 25,7 тысяч воронежцев, пострадавших в результате радиоактивного заражения после аварии на Чернобыльской АЭС, получают выплаты, сообщили в региональном Отделении Социального фонда России.
Радиационному загрязнению подверглась часть населенных пунктов восьми районов Воронежской области. Сейчас 23,3 тысячи человек получают выплаты за проживание территории, пострадавшей от радиации.
Также денежные компенсации выплачивают ликвидаторам последствий катастрофы и людям, признанным инвалидами в результате воздействия радиации. Такие выплаты получают две тысячи жителей региона.
Кроме того, финансовую поддержку оказывают гражданам, эвакуированным или добровольно выехавшим из зоны отчуждения.